Son Dakika
Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Te
Balıkesir’de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
BALIKESİR 25.07.2022, 09:27
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Muharrem T. (50) idaresindeki 10 AGG 284 plakalı otomobil, Susurluk-Bandırma kara yolunun Kepekler Mahallesi kavşağında, İsmail A.’nın kullandığı 63 TH 499 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, Muharrem T. olay yerinde hayatını kaybetti, Hande A. (32) yaralandı. Hande A. 112 ekipleri tarafından Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.