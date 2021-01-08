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Balıkesir’de trafik havadan denetlendi
Balıkesir’de jandarma ekipleri D 230-03 Kepsut-Dursunbey Karayolunda trafik akışını havadan helikopterle denetledi. Jandarma Trafik ekipleri kural ihlali, yapan 24 araca 9 bin lira idari para cezası uyguladı.
BALIKESİR 08.01.2021, 22:02
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Balıkesir’de jandarma ekipleri D 230-03 Kepsut-Dursunbey Karayolunda trafik akışını havadan helikopterle denetledi. Jandarma Trafik ekipleri kural ihlali, yapan 24 araca 9 bin lira idari para cezası uyguladı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından trafik yoğunluğunun yaşandığı Balıkesir-Kepsut-Dursunbey (D-230-03) Devlet Karayolunda oluşturulan uygulama noktalarında “Havadan Helikopter Destekli Eş Zamanlı Trafik Denetimi” faaliyeti icra etti. Vatandaşların güven içinde seyahat etmelerini sağlamak için trafik denetimi gerçekleştiren ekiplere havadan helikopter desteği ile yapılan kontrollerde; 410 araç denetlenerek, 24 araca 9 bin 131 TL idari para cezası uygulandı.
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