Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 527 bin oldu

Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı mayıs ayında ayında artarak 527 bin 160 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Türkiye’de mayıs ayında 112 bin 709 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı açıklandı.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41’4 ü otomobil, yüzde 40’ı motosiklet, yüzde 10,2’si kamyonet, yüzde 5,8’i traktör, yüzde 1,9’u kamyon, yüzde 0,3’ ü otobüs, yüzde 0,3’ünü minibüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Balıkesir’de mayıs ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 527 bin 160 olduğu açıklandı. TÜİK’ den yapılan açıklamanın devamında, Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısının mayıs ayı itibarıyla 251 bin 900 olduğu bildirildi.