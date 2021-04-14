Balıkesir’de tır yan yattı: 1 yaralı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde seyir halindeki tır yan yattı. Tır sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Balıkesir Bursa karayolu Susurluk Aziziye Mevkisi’nde Bekir Uslubaş idaresindeki 67 ABH 425 plakalı tır karayoluna yan yattı .

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, sürücü mahallinde sıkışan Uslubaş ekipler tarafından çıkartılarak Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı