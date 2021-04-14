banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Piyasaların gözü PPK'da
Piyasaların gözü PPK'da
Dolar güne düşüşle başladı
Dolar güne düşüşle başladı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Tramvay durağında can pazarı
Tramvay durağında can pazarı

Balıkesir’de tır yan yattı: 1 yaralı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde seyir halindeki tır yan yattı. Tır sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

BALIKESİR 14.04.2021, 11:18
1
Balıkesir’de tır yan yattı: 1 yaralı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde seyir halindeki tır yan yattı. Tır sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Balıkesir Bursa karayolu Susurluk Aziziye Mevkisi’nde Bekir Uslubaş idaresindeki 67 ABH 425 plakalı tır karayoluna yan yattı .

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, sürücü mahallinde sıkışan Uslubaş ekipler tarafından çıkartılarak Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
banner473
Yorumlar (0)
banner470
16°
parçalı az bulutlu