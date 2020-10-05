Balıkesir’de taşımalı eğitim uygulaması görüşüldü
BALIKESİR’DE TAŞIMALI EĞİTİM UYGULAMASI GÖRÜŞÜLDÜ
Balıkesir’de taşımalı eğitim uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile Öğretmenevinde görüşüldü. Toplantıda taşımalı eğitim uygulamasında karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.
Balıkesir Öğretmenevinde Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Bünyamin Susar ve Hüseyin Burak Fettahoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 20 ilçenin milli eğitim müdürleri ile taşımalı eğitimden sorumlu birim amirleri katıldı.
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’ın taşımalı eğitim uygulaması ve destek hizmetleri genel müdürlüğüne bağlı olarak ilde yürütülen faaliyetler hakkındaki sunumları ile başlayan toplantıda; taşımalı eğitim uygulamasında karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. İlçe milli eğitim müdürleri ve birim amirlerini tek tek dinleyerek notlar alan Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak: “Bizler için gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Değerli katkıları için İl Milli Eğitim Müdürümüze ve siz kıymetli ilçe müdürlerimize, yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Toplantıda Balıkesir’de “Öğrenci Taşıma Uygulaması” ile ilgili yapılan faaliyetler hakkında yöneticilerden bilgi alan Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Taşıma Hizmetleri Daire Başkanı Bünyamin Susar ile birlikte Bakanlık tarafından yapılan ihaleler ve yeni uygulamalar hakkında da yöneticilere bilgi verdi.
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