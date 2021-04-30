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Balıkesir’de tam kapanmanın ilk Cuma namazına yoğun ilgi

Tüm Türkiye genelinde dün akşam saat 19:00 itibari ile başlayan ve 17 gün sürecek tam kapanma sürecinin ilk Cuma namazına Balıkesirli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

BALIKESİR 30.04.2021, 14:13
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Balıkesir’de tam kapanmanın ilk Cuma namazına yoğun ilgi

Tüm Türkiye genelinde dün akşam saat 19:00 itibari ile başlayan ve 17 gün sürecek tam kapanma sürecinin ilk Cuma namazına Balıkesirli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Balıkesir’de tüm cami ve cami bahçeleri havanın güzel olmasıyla birlikte doldu.

Kovid 19 sebebiyle vatandaşlar ibadetlerini sosyal mesafe kurallarına uyarak kıldı.
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