Balıkesir’de tam kapanma öncesi hareketlilik

Balıkesirliler hükümetin aldığı tam kapanma kararından memnun olduklarını açıkladılar.

29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü sabah 05.00’e kadar devam edecek olan kısıtlamadan önce Balıkesir’de sokaklar, caddeler, banka önleri, kuruyemiş satan işletmeler, giyim satan esnafların tezgâhlarında yoğun vatandaş kalabalığı gözlendi. Araçlar da caddelerde trafiğin yoğunlaşmasına ve zaman zaman sıkışmasına sebep oldu.

Balıkesir’de yaşayan vatandaşlar 17 gün sürecek olan tam kapanmayla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Hüsniye Karaduman ,"Biz zaten kapalıyız. 65 yaş üstü olduğumuz için çıkamıyoruz. 5 aydır evden çıkmıyorum. Bakın bugün çıktım. Artık herkes aklını başına toplasın. Kapanmanın doğru yanları da yanlış yanları da var. Eğer kapanma olmasaydı, bayram ziyaretleri gidip gelmeler çok olacaktı, sıkıntı yaşanacaktı" dedi.

Mustafa Çakır da, 17 günlük kısıtlamanın iyi olduğunu ifade ederek; böylelikle vaka sayılarının düşeceğini belirtti. Halil Akbaş ise yasakların iyi olduğunu, bayramda da devam etmesinin hastalığın bitmesine katkı sunacağını ifade etti.

Esnaf Yunus Barlin ise “Çok kötü oldu şimdi. Biz esnaf olarak bu Ramazan Bayramını bekliyoruz. Konfeksiyon işi yapıyoruz. Tam iş yapacağımız zaman bizim bir senemizi etkiliyor. 17 gün kapanması bizi çok etkiledi, yani çok büyük bir kaybımız var. İnşallah bu koronavirüs tam kapanmadan sonra da vaka sayısı azalır yani bu kadar zahmete bu kadar çileye değer yani. Yoksa çok kötü hale gelir bu işler” diye konuştu.