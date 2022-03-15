Balıkesir’de Şubat ayında 2 bin 196 konut satıldı

Balıkesir’de TÜİK verilerine göre 2022 Şubat ayında 2 bin 196 konut satıldı. Çanakkale’de 769 konut satılırken, Türkiye genelinde 97 bin 587 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan bilgilere göre, Balıkesir’de TÜİK verilerine göre 2022 Şubat ayında 2 bin 196 konut satılırken, Çanakkale’de 769 konut satıldı.

TÜİK’ den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 97 bin 587 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 752 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 464 konut satışı ve yüzde 8,7 pay ile Ankara, 5 bin 575 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 47 konut ile Bayburt oldu.