Balıkesir’de son bir haftada yapılan operasyonlarda 89 kişi tutuklandı

Balıkesir’de asayiş, narkotik ve KOM polislerinin il genelinde son 1 haftada yaptıkları operasyonlarda gözaltına alınan 273 kişiden 89’u tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla son 1 haftada Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 273 şahsı gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 89’u tutuklandı. Yapılan aramalarda 21 adet ruhsatsız tabanca ve 138 adet fişek, 10 adet ruhsatsız tüfek ve 53 adet kartuş, 14 adet kurusıkı tabanca ve 27 adet fişek, 1 kilo 32 gram esrar, 763 adet sentetik ecza hap, 212 gram metamfetamin maddesi, 86 kök kenevir bitkisi, 5 gram bonzai maddesi, 1 adet ecstasy hap, 5 adet hassas terazi ve 45 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.