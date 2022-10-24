Balıkesir’de son bir haftada 95 kişi tutuklandı

Balıkesir’de polis ekiplerinin il genelinde son 1 haftada yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 277 şüpheliden 95’i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda ateşli silah, uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son 1 haftada genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Karesi, Bandırma, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 173 kişiyi gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 87 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 27 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 214 adet fişek, 7 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 1 adet fişek ele geçirildi.

Yine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü narkotik polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik son 1 haftada yaptıkları çalışmalarda il merkezi ile Edremit, Bandırma, Erdek, Gönen, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk ve Gömeç ilçelerinde 104 şüpheliyi gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanırken, 96 şahıs haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda bin 368 adet sentetik ecza hap, 852 gram metamfetamin, 367 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 4 adet ecstasy hap, 2 gram eroin, 2 adet hassas terazi, 1 adet tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 47 adet fişek ve 3 bin 480 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.