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Balıkesir’de son 1 haftada yakalanan 123 uyuşturucu şüphelisinden 4’ü tutuklandı
Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada düzenlediği 81 ayrı çalışmada 123 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden 4’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
BALIKESİR 05.01.2021, 12:40
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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada düzenlediği 81 ayrı çalışmada 123 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden 4’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir merkez, Bandırma, Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Gönen, Erdek ve Gömeç ilçelerinde son 1 hafta da 81 ayrı çalışmada 123 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilenlerden 4 şüpheli şahıs tutuklanırken, 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin yaptığı operasyonlarda yapılan aramalarda; 658 gram esrar, 21 gram bonzai, 447 adet ecza hap, 416 gram metamfetamin, 0,80 gram kokain, 14 adet Ecstasy hap, 5 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet fişek ve 2 bin 470 TL para ele geçirildi.
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