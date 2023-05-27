Balıkesir’de sel mağdurlarına yaklaşık 3 milyon lira ödeme yapıldı

Balıkesir’de yaklaşık 10 gün önce yaşanan selde zarar gören 401 vatandaşa yaklaşık 2 milyon 920 bin lira acil yardım ödemesi yapıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "17 Mayıs 2023 Çarşamba gecesi Balıkesir merkezde meydana gelen ani yağış sonrası oluşan su baskını olaylarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar valiliğimiz tarafından koordine edilmiş, gereken müdahalelerin ve zarar tespit çalışmalarının en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için birimlerin faaliyetleri yakından takip edilmiştir. Konut ve iş yerlerinde meydana gelen su baskını olaylarına en hızlı şekilde müdahale edilebilmesini sağlamak amacıyla Vali Hasan Şıldak başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi toplanarak kurumlar arasında işbirliği yapılmış, bütün çalışmalar koordine edilmiştir. İlk andan itibaren BASKİ, Büyükşehir İtfaiye Dairesi, ilçe belediyeleri ve AFAD ekiplerinin sahaya sevk edilmesi sağlanmış, ayrıca Devlet Su İşleri, Karayolları ve Orman Bölge Müdürlüklerine ait iş makineleriyle de çalışmalara destek verilmiştir. 18 Mayıs Perşembe gününden itibaren ise Defterdarlık bünyesinde oluşturulan 50 ekip tarafından zarar tespit çalışmalarına başlanılmış, yerinde yapılan incelemeler dahilinde 586 konut, 101 iş yeri ve 30 araçta zarar tespit çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapılan söz konusu zarar tespit çalışmalarına dayalı olarak Altıeylül ve Karesi Kaymakamlıkları bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 3 milyon TL acil yardım ödeneği temin edilerek, 19 Mayıs Cuma gününden itibaren konut ve iş yerlerinde zarar meydana gelen vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ödeme yapılmıştır. 26 Mayıs Cuma günü itibarıyla 401 kişiye toplam 2 milyon 920 bin TL tutarında acil yardım ödemesi tamamlanmıştır. Ayrıca meydana gelen zararların geri kalan bölümünün karşılanabilmesi için AFAD Başkanlığından ilave ödenek talebinde bulunulmuştur" denildi.