Balıkesir’de sazlı sözlü sergi açılışı

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yıl boyu düzenlediği kurslar büyük oranda tamamlanırken, hazırlanan eserler de sergilendi. Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde düzenlenen serginin açılışı sırasında, sazlar çalınıp türküler söylenirken, halk oyunları oynandı.

Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezindeki yılsonu sergisi törenle açıldı. Törene, Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, kurs öğretmenleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam İlyas Memiş, yıl içinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve usta öğreticilere ödüllerini verirken, amatör sanatçılar saz çaldı ve türkü söyledi. Yetişkinler Halk Oyunları Grubunun gösterileri de törene renk kattı. Serginin kurdelesi Kaymakam Memiş ve diğer davetliler tarafından kesildi. Kadınların yıl boyu ürettiği eserler büyük ilgi gördü.

Tel kırma kursuna katıldığını anlatan Şenay Güneş, “ Pek çok hanımın emeği var burada. Başta sayın müdürümüz olmak üzere bize emek verenlere teşekkür ediyoruz. Nurşen Öztürk hocamın kursuna katıldım. Tel kırma eğitimi aldık. Biz bunları geleceğe miras bırakacağız. Dolayısıyla o kadar ince ince işledik ki hepsinin günümüzde de kullanımı çok fazla. Önümüzdeki yıllarda da çok kullanacağımızı düşünüyorum” dedi.

Usta öğretici Aliye Çolak da, “ Burhaniye Halk Eğitimi olarak sergimizi açmış bulunuyoruz. Yaptığımız ürünleri de davetliler beğendikçe hepimizin hoşuna gitti. Bütün usta öğreticiler ve kadrolu öğretmenlerimiz olarak herkesin ellerine sağlık” dedi.

Kıymet Kılıç Yorulmaz ise, “ Giyim öğretmeniyim ben kendim. Sergimizde kışlık ürünler hazırladık. Kışı yansıtsın diye de kombine kıyafetlerimizi sergiledik. Sergimize gelenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül de, “ Bütün Türkiye’deki Halk Eğitim Merkezlerinde olduğu gibi 1-7 Haziran arası Hayat Boyu Öğrenme Haftası Şenlikleri çerçevesinde ana sergimizi açmış bulunuyoruz. Kaymakamımıza, Belediye Başkan vekilimize, ilçe Milli Eğitim Müdürümüze, protokole, misafirlere ve tüm katılımcılara teşekkür ederim. Kursumuza gelen öğrencilerimizin bir yıl boyunca el emeği göz nuru olan ürünleri de sergileme fırsatı buldu. Kursiyerlerimiz vakitlerini değerlendirerek, aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Bir yıl içerisinde 680 tane kurs açtık. Bu kurslardan 16 bin kişi yararlandı. Yaz boyunca da Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak kurslarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.