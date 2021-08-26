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Balıkesir’de sahte para operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri piyasaya sahte para sürmek üzere olan 2 şahsı suçüstü yakaladı.

BALIKESİR 26.08.2021, 11:56
Balıkesir’de sahte para operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri piyasaya sahte para sürmek üzere olan 2 şahsı suçüstü yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bazı şüphelilerin getirdikleri sahte paraları piyasaya sürecekleri yönünde bilgiler alınması üzerine operasyon yapıldı. Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada 14 bin 700 TL değerinde sahte para yakalandı. Konu ile ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında işlem yapılırken, bir şüpheli aranıyor.

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