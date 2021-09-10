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Balıkesir’de sahte içki operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri bir şahsın evine yaptıkları sahte içki operasyonunda 90 şişe sahte içki ve sahte bandrol ele geçirildi.

BALIKESİR 10.09.2021, 10:48
Balıkesir’de sahte içki operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri bir şahsın evine yaptıkları sahte içki operasyonunda 90 şişe sahte içki ve sahte bandrol ele geçirildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “Alkol Kaçakçılığının ve Alkol Zehirlenmelerinin” önlenmesine yönelik Balıkesir İl Merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 1 şahsın ikametinde yapılan kontrollerde; 46 adet 1 litrelik sahte rakı, 35 adet 1 litrelik etil alkol, 9 adet 70 cc sahte viski ve 62 adet sahte bandrol ele geçirildi. Yakalanan kaçak içkiler el konulurken, 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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