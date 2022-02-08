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Balıkesir’de sağanak yağış hayatı zorladı
Balıkesir’de beklenen yağış sabah saatlerinde etkili oldu. Aniden bastıran yağışta vatandaşlar zor anlar yaşadı.
BALIKESİR 08.02.2022, 10:06
Balıkesir’de beklenen yağış sabah saatlerinde etkili oldu. Aniden bastıran yağışta vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Balıkesir Meteoroloji Müdürlüğü günler öncesinden uyardığı yağışa yakalanan vatandaşlar kendilerini saçak altlarına attı. Sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış Balıkesir’de hayatı olumsuz etkili. Balıkesir Meteoroloji Müdürlüğü ise gün içerisinde aralıklarla yağışın etkili olacağını bildirdi.