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Balıkesir’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir’de öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar şemsiyesiz gezen vatandaşlara zor anlar yaşattı.

BALIKESİR 21.05.2021, 14:56
Balıkesir’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir’de öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar şemsiyesiz gezen vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji tarafından son birkaç gündür yapılan sağanak yağış ve fırtına ikazı Balıkesir’de etkisini göstermeye başladı. Özellikle öğleden sonra başlayan yağmur kısa sürede şiddetini artırarak sağanak yağmura dönüştü. Meteorolojinin uyarılarına duyarsız kalarak yanlarında şemsiye bulunmayan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağan yağmurdan kaçmak isteyen vatandaşlar bina girişi ve pasajlara akın etti.
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