Balıkesir’de saat 09.05’de hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82’nci yılında Balıkesir’de de anıldı. Atatürk Anıtı’nda resmi törenini yapıldığı sırada sat 09.05’de çalan siren sesleriyle şehrin ana caddelerinde vatandaşlar Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Atatürk’ün ölüm saati olan saat 09.05’de çalan siren sesleriyle Milli Kuvvetler Caddesi’nde sürücüler araçlarını durdurarak, vatandaşlar da yolda yürürken saygı duruşunda bulundu. Balıkesir’in en işlet caddeleri arasında yer alan Milli Kuvvetler’de araç sürücüleri kornalarıyla siren sesine eşlik ederken, yolda yürüyen vatandaşlar ve temizlik görevlileri Atatürk’e özlemlerini saygı duruşuyla gösterdi.