Balıkesir’de polisten uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’de Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde ayrı ayrı yaptıkları operasyonlarda toplam 3 şahıs gözaltına alınırken, operasyonlarda 556 adet uyuşturucu hap ve kaçak sigara ve puro ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıs/gruplara yönelik çalışmalar neticesi; 1 araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada; 556 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yine Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamullerinin kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 300 adet boş Makaron, 2 bin 800 adet dolu Makaron, 35 adet Puro, 25 kg kıyılmış Tütün ele geçirilirken, konu ile ilgili 1 şüpheli şahsa “5607 SKM ” suçundan adli işlem yapıldı.