Balıkesir’de polisten uyuşturucu ve asayiş uygulaması

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında asayiş uygulamalarında 19 aranan şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı. Uyuşturucu madde kapsamında yaptıkları operasyonlarda da 9 şahıs göz altına alınırken, 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Marmara, Savaştepe ve Susurluk İlçelerinde 05.04.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs göz altına alındı ve adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda;

2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 30 fişek, 6 adet menşei belli olmayan ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 58kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 05/04/2021 tarihinde yapılan 6 ayrı çalışmada Bandırma, Edremit ve Erdek İlçelerinde 9 şahıs yakalandı ve 1 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 1 şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklanmış, 1 şahıs adli kontrol kararıyla, 6 şahısta haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 32,85 gram esrar, 40,65 gram kenevir tohumu ve 0,61 gram bonzai ele geçirildi.