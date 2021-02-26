Balıkesir’de polisten uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri il merkezi ve Edremit ilçelerinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 16 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 25/02/2021 tarihinde yapılan 9 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi ve Edremit İlçelerinde 16 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şahıs gözaltına alındı ve 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yakalanan 14 şüpheli şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 24,49 gram metamfetamin, 86 adet sentetik ecza hap ve 0,13 gram toz hale getirilmiş ecstasy maddesi ele geçirildi.