Balıkesir’de polisten huzur operasyonu 35 gözaltı

Balıkesir’de asayiş ve narkotik polislerinin yapmış oldukları Huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 7’si tutuklandı. Narkotik polislerinin yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında da 9 şüpheli göz altına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 8 çalışmada; Balıkesir İl Merkezi, Bandırma ve Sındırgı İlçelerinde 9 şüpheli şahıs yakalanırken, yakalanan 9 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 4,48 gram metamfetamin, 23 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp, ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen ve Susurluk İlçelerinde 25.05.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilenlerden 7 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 11 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 5 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.