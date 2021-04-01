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Balıkesir’de polisten Huzur operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

BALIKESİR 01.04.2021, 15:28
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Balıkesir’de polisten Huzur operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il Merkezi, Burhaniye, Gömeç ve Susurluk İlçelerinde 31.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklanarak, ceza evine sevk edildiler.
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