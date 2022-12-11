Balıkesir’de polisten 542 personel ile ’Huzur’ operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri 217 ekip, 542 personelin katılımı ile il genelinde ’Huzur’ operasyonu düzenledi. Uygulama esnasında çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce, genel güvenliği ve asayişi sağlamak, suçların önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla il genelinde 217 ekip, 542 personelin katılımı ile gün içerisinde muhtelif saatlerde yapılan asayiş ve trafik uygulaması neticesinde; 3 bin 742 şahıs sorgulanmış, çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Uygulama esnasında ekipler yaptıkları aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 97 adet kartuş ele geçilirken, 9 şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmış, 14.46 gram metamfetamin ve 756 adet sentetik ecza hapı ele geçirilerek, 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

752 alkollü ve alkolsüz umuma açık yer ve işyerleri denetlenirken, 4 işyerine kapalı alanda tütün mamullerinin tüketilmesine izin verme ve mevzuat hükümlerine aykırı faaliyette bulunma suçlarından idari işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde de 706 araç denetlenirken, 98 araç sürücüsüne çeşitli suçlardan 66 bin 559 TL idari para cezası uygulanıp, 15 araç trafikten men edildi.