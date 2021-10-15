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Balıkesir’de polisten 51 şahsa gözaltı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 51 şahıs gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı.

BALIKESİR 15.10.2021, 14:47
Balıkesir’de polisten 51 şahsa gözaltı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 51 şahıs gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi ve Susurluk İlçelerinde 14.10.2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda 30 aranan şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 31 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 55 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 14.10.2021 tarihinde İl Merkezi, Edremit, Bigadiç, Ayvalık ve Susurluk İlçelerinde yapılan 16 ayrı çalışmada, 21 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 2 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 19 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 42,94 gram Metamfetamin, 87,23 gram Esrar, 42 adet Sentetik Ecza Hap, 2 adet ruhsatsız Tüfek ve Tüfeklere ait 55 adet kartuş, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

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