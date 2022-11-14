Balıkesir’de polisten 170 şahsa ’Huzur’ operasyonu

Balıkesir’de asayiş ve narkotik polislerinin il genelinde yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında son 1 haftada toplam 170 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 83 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Kepsut, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 168 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 83 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 21 adet ruhsatsız tabanca ve 168 adet fişek, 16 adet ruhsatsız tüfek ve 18 adet kartuş, 8 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Yine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerin önlemeye yönelik olarak İl Merkezinde yapılan 1 çalışmada, 2 şahsın araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada; 239 kutu 13 bin 384 adet Sentetik ecza hap ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şahıs Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti Yapmak suçundan adli tahkikata başlanılmış, şahıslar gözaltına alındı.