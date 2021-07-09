Balıkesir’de polisten 14 aranan şahsa gözaltı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 7’si tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Edremit, Erdek, Gömeç ve Gönen İlçelerinde 08.07.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilenlerde 7’si tutuklandı. Yapılan aramalarda : 6 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 8 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ele geçirildi.