Balıkesir’de polis ve jandarmadan suçlulara ’Huzur’ operasyonu

Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Savaştepe ve Susurluk İlçelerinde 09.09.2022 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 37 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Burhaniye, Bandırma, Erdek, Gönen, Karesi, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet tabanca ve 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi.