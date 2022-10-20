Balıkesir’de polis ve jandarmadan ’Huzur’ operasyonu

Balıkesir’de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 41 şahıs gözaltına alırken, 9 bin kişiye GBT sorgulaması yaptı. Ekipler ayrıca trafik denetimi yaparken, yapılan aramalarda ateşli silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Balıkesir ili genelinde güvenliği, asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde, 282 ekip ve toplam bin 114 personelin katılımı ile umuma açık yerlerde ve yerleşim yerlerinin yoğun noktalarında ’Huzur Uygulaması’ gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada; 9 bin 366 kişinin GBT sorgusu ile 2 bin 285 araç, bin 168 iş yeri ve 46 metruk bina kontrol edildi. Uygulama sonucunda; 1 iş yeri hakkında işlem yapılmış, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 41 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı. 8 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Huzur operasyonunda trafik ekipleri 28 aracı trafikten men ederken, 17 araca çeşitli maddelerden 27 bin 30 TL para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca 2 çalıntı motosiklet, 53 gr esrar, 280 gr metamfetamin, 698 adet sentetik hap, 8 ruhsatsız tabanca, 103 fişek, 2 yivsiz av tüfeği, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.