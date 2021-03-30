Balıkesir’de polis ve jandarmadan ’Huzur’ operasyonları

Balıkesir’de 26 aranan şahıs ve 6 uyuşturucu şüphelisi göz altına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 7 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 29.03.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi ve Edremit İlçesinde yapılan 5 çalışmada, 6 şahıs yakalanırken, 1 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmış, yakalanan 5 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 66,41 gram sentetik kannabinoid bonzai, 0,73 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza hap, 1,69 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 22 adet fişek, 1 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan dijital hassas terazi ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Gönen İlçelerinde 29.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 20 aranan şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 8 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 54 adet fişek, 6 adet Kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 8 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Bigadiç, Edremit ve Karesi ilçelerinde 29 Mart 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan 6 aranan şahıs yakalandı.