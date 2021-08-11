Balıkesir’de polis ve jandarmadan 61 şahsa gözaltı

Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında 61 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 15 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, İvrindi, Karesi, Susurluk, Savaştepe, 6-8 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 4 adet av tüfeği, 21 adet av tüfeği fişeği, 4 adet tabanca, 22 adet tabanca fişeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 12 adet fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, İvrindi, Sındırgı ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 15 aranan şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 13 adet kartuş, 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve buna ait 13 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak yapılan 14 ayrı çalışmada; Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Sındırgı ve Susurluk İlçelerinde 19 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslar ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı.