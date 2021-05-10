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Balıkesir’de polis son 1 haftada 59 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polisler son 1 haftada il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 59 şahsı göz altına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 20 şahıs tutuklandı.

BALIKESİR 10.05.2021, 12:20
Balıkesir’de polis son 1 haftada 59 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polisler son 1 haftada il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 59 şahsı göz altına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 20 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi, Kepsut ve Susurluk İlçelerinde 03.05.2021 - 09.05.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 59 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 20 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 18 adet fişek, 17 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 20 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
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