Balıkesir’de polis 91 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri son bir haftada yaptıkları 57 uyuşturucu operasyonunda 91 şüpheliyi yakalarken, adliyeye sevk edilenlerden 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 22.02.2021-28.02.2021 tarihleri arasında yapılan 57 ayrı çalışmada il merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Gönen ve Bigadiç İlçelerinde 91 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilenlerden 5’i tutuklanırken, diğerleri adlî işlemler neticesinde serbest bırakıldı. 3 şüpheli halen gözaltında.

20 gram esrar, 17 gram toz esrar maddesi, 15 gram bonzai, 64 gram metamfetamin, 594 adet sentetik ecza hap, 13 adet ectasy hap, 5 kök kenevir bitkisi, 5 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 13 adet fişek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 2 bin 20 TL para ele geçirildi.