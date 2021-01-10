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Balıkesir’de polis 8 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir’de polis ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş ve genel güvenlik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheliyi yakalarken, 5 ateşli silah ve 100 fişek ele geçirdi.
BALIKESİR 10.01.2021, 16:51
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Balıkesir’de polis ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş ve genel güvenlik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheliyi yakalarken, 5 ateşli silah ve 100 fişek ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il merkezi, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Manyas ve Susurluk ilçelerinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla 09.01.2021 tarihinde yaptığı çalışmalarda ve yapılan aramalarda; çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanırken, 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 99 adet fişek ve 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 1 adet fişek ele geçirildi.
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