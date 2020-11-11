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Balıkesir’de polis 5 günde 40 aranan şahıs ve 38 silah ele geçirildi

BALIKESİR'DE POLİSİ 5 GÜNDE 38 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

BALIKESİR 11.11.2020, 13:36
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Balıkesir’de polis 5 günde 40 aranan şahıs ve 38 silah ele geçirildi

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde 5 gün içinde yaptıkları operasyonlarda 40 çeşitli suçlardan aranan şahıs ve 38 ateşli silah yakalarken, bu silahlara ait çok miktarda fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 06.11.2020 - 10.11.2020 tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda, il merkezinde 14 aranan şahıs, ruhsatsız 15 adet tabanca, kuru sıkı tabanca ve av tüfeği ve 79 fişek, Ayvalık İlçesinde, 3 aranan şahıs, ruhsatsız 2 tabanca 6 fişek, Bandırma ilçesinde 6 aranan şahıs, Burhaniye İlçesinde, 4 aranan şahıs, ruhsatsız 5 tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği ve 33 fişek, Edremit İlçesinde, 13 aranan şahıs, 12 tabanca, kurusıkı tabanca ve av tüfeği 139 fişek, Havran İlçesinde, 1 adet ruhsatsız tüfek, Savaştepe İlçesinde, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve av tüfeği ile 9 fişek, Susurluk İlçesinde,1 adet ruhsatsız tüfek ve 8 adet kartuş, olmak üzere toplam,1 adet ruhsatsız pompalı olarak tabir edilen tüfek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 30 adet fişek, 22 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 155 adet mermi, 9 adet ruhsatsız tüfek 46 adet fişek ve 8 adet kartuş ve 3 adet kurusıkı tabanca 11 fişek ele geçirildi.
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