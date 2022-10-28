Balıkesir’de polis 49 aranan şahsı gözaltına aldı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 49 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 25 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, İvrindi, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 25 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 49 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 13 adet kartuş ele geçirildi.