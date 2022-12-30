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İzmir’in Bornova ilçesinde bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Balıkesir’de polis 48 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 48 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 27 şahıs tutuklandı.
BALIKESİR 30.12.2022, 17:32
Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 48 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 27 şahıs tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 48 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 27 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 12 adet ruhsatsız tabanca ve 64 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi.