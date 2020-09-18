Balıkesir’de polis 4 silah ve 10 aranan şahsı yakaladı
BALIKESİR'DE POLİS 4 SİLAH ELE GEÇİRDİ
Balıkesir’de polis ekipleri il merkezi ve Edremit’te yaptıkları operasyonlarda 4 ateşli silah ve bu silahlara ait 19 fişek ele geçirdiler. Polis ekipleri yaptıkları ayrı ayrı operasyonlarda da çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir ili ve Edremit’te yapılan çalışmalarda 1 adet Baretta marka ateşli silah ve bu silaha ait 6 fişek, 1 adet marka ve modeli olmayan Tek Kırma tabir edilen av tüfeği, Edremit İlçesinde, 1 adet Canik marka ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 13 adet fişek, 1 adet Şafak marka tek kırma tabir edilen ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam, 2 Adet Ruhsatsız av tüfeği, 2 Adet Ruhsatsız ateşli silah ve 19 adet fişek ele geçirdiği öğrenildi.
Balıkesir’de aranan 10 kişi yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il ve ilçelerde yaptığı “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik çalışmalarda, Balıkesir il merkezinde 5, Ayvalık ilçesinde 1, Bandırma ilçesinde 1, Burhaniye ilçesinde 1, Edremit ilçesinde 1 ve Eerdek ilçesinde de 1 olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalandı.
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