Balıkesir’de polis 30 şahsa gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 30 kişi gözaltına alındı.

İl merkezi, Ayvalık, Bandırma, Erdek, Havran, Gömeç ve Susurluk ilçelerinde 07.11.2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda 30 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 241 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 17 adet kartuş ele geçirildi.