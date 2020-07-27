Balıkesir’de polis 3 silah ele geçirdi

Balıkesir’de polis ekipleri Burhaniye ve il merkezinde yaptıkları operasyonlarda 3 ateşli silah ve bunlara ait fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il merkezi ve Burhaniye ilçesinde yaptıkları operasyonlarda Balıkesir İl Merkezinde; 1 adet menşesiz ruhsatsız tabanca ve 3 Adet 9 mm fişek, 1 adet ISSC marka kuru sıkı tabanca ve 5 adet fişek ve Burhaniye İlçesinde, 1 adet Üzümlü Magnum Marka ruhsatsız otomatik tüfek ele ele geçirdi.