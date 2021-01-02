Son Dakika
Balıkesir’de polis 23 uyuşturucu şüphelisini yakaladı
Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 15 ayrı çalışmada 23 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Polis ekipleri uygulamalar sırasında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
BALIKESİR 02.01.2021, 16:59
2
Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 15 ayrı çalışmada 23 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Polis ekipleri uygulamalar sırasında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Balıkesir İl merkezi, Edremit ilçesi, Ayvalık ilçesi, Burhaniye ilçesi, Bigadiç ve Gömeç ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 15 çalışmada; 23 şüpheli şahsı yakalarken, yapılan aramalarda; 190 adet sentetik ecza hapı, 3,14 gram metamfetamin, 2,79 gram esrar ve 1,00 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
12°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|16
|30
|2. Galatasaray
|14
|29
|3. Gaziantep FK
|15
|28
|4. Beşiktaş
|14
|28
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|15
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Ankaragücü
|15
|15
|18. Gençlerbirliği
|14
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Bursaspor
|17
|27
|9. Altınordu
|16
|27
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Menemen Belediyespor
|16
|19
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Tottenham
|16
|29
|4. Leicester City
|16
|29
|5. Everton
|16
|29
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Leeds United
|17
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Newcastle
|15
|19
|15. Crystal Palace
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|14
|35
|2. Real Madrid
|16
|33
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Sevilla
|14
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|16
|23
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Athletic Bilbao
|16
|18
|12. Levante
|16
|18
|13. Deportivo Alaves
|16
|18
|14. Getafe
|15
|17
|15. Elche
|14
|16
|16. Eibar
|16
|16
|17. Valencia
|16
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12
Sayfalar Tümü