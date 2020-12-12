Balıkesir’de polis 20 aranan şahsı yakalarken, 3 silah ele geçirdi
Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda 20 aranan şahsı yakalaerken, 3 ateşli silah ve mermilerini ele geçirdi.
Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda 20 aranan şahsı yakalaerken, 3 ateşli silah ve mermilerini ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il genelinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 20 aranan şahıs, 2 adet ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ve 5 adet fişek ele geçirildi.
Balıkesir İl Merkezinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 1 adet menşei belli olmayan 7.65 mm ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 4 adet dolu fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet dolu fişek ve Muhtelif suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı.
Ayvalık İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve aranan 1 şahıs yakalandı.
Bandırma İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; çeşitli suçlarından aranan 3 şahıs yakalandı.
Burhaniye İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; çeşitli suçlarından aranan 2 şahıs yakalandı.
Edremit İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; aranan 2 şahıs yakalandı,
Erdek İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 1 aranan şahıs yakalandı.
Manyas İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 1 aranan şahıs yakalandı.Savaştepe İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan 2 şahıs yakalandı ve Sındırgı İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; tehdit suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|11
|18
|6. Kasımpaşa
|12
|18
|7. Hatayspor
|10
|18
|8. Karagümrük
|12
|17
|9. Konyaspor
|10
|15
|10. Gaziantep FK
|10
|15
|11. Başakşehir
|11
|15
|12. Malatyaspor
|10
|13
|13. Trabzonspor
|11
|13
|14. Antalyaspor
|11
|13
|15. Rizespor
|10
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Kayserispor
|10
|9
|18. Erzurumspor
|11
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|13
|24
|2. Tuzlaspor
|12
|24
|3. Altınordu
|13
|24
|4. Giresunspor
|13
|23
|5. Adana Demirspor
|12
|22
|6. Samsunspor
|12
|21
|7. Altay
|12
|20
|8. İstanbulspor
|11
|18
|9. Bursaspor
|13
|17
|10. Menemen Belediyespor
|12
|14
|11. Balıkesirspor
|11
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Adanaspor
|9
|12
|16. Bandırmaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. West Ham
|12
|20
|6. Southampton
|11
|20
|7. M. United
|10
|19
|8. Man City
|10
|18
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Eibar
|12
|14
|12. Deportivo Alaves
|12
|14
|13. Valencia
|12
|13
|14. Athletic Bilbao
|11
|13
|15. Getafe
|11
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|11
|11
|19. Osasuna
|12
|11
|20. Huesca
|12
|8