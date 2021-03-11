Balıkesir’de polis 16 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları genel güvenlik ve asayiş uygulamalarında 16 aranan şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi ,Burhaniye, Edremit ve İvrindi İlçelerinde 10.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli şahıs yakalarken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 21 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 18 adet kartuş, 6 adet kurusıkı, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 3 adet fişek, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 8 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 2 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve buna ait 14 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız tüfek ve buna ait 4 adet kartuş ele geçirildi.