Balıkesir’de pazarcılar hazırlıklara başladı

Balıkesir’in Havran ilçesinde, 17 günlük tam kapanma devam ederken, cumartesi günü Pazar kurulması kararı. pazarcıları harekete geçirdi. Meyve Sebzeciler Odası Başkanı Murat Hançer’in öncülüğünde bir araya gelen pazarcılar, kapalı pazar yerinde sergi yerlerine çizgi çizerken, badana ve boya işlerine de başladı.

Pazar yerinde önce sergi çizgilerini yenileyen esnaflar, daha sonra da badana ve boya yaptı. Çalışmalara çok sayıda pazarcı katıldı. Pazar esnafı ve müşterilere hijyenik ve daha temiz bir ortam hazırlamak için çalıştıklarını anlatan Murat Hançer, çalışmalara katılan esnaflara teşekkür etti. Cumartesi günü Pazar kurulacağını anlatan Hançer, “Pazar yerimizi el birliği ile pırıl pırıl yaptık. Havran halkına ve esnaflarımıza hijyenik ve temiz bir ortam sağlıyoruz, Halka hizmet hakka hizmettir anlayışı ile çalışıyoruz” dedi.