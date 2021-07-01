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Balıkesir’de parti binasını kumarhaneye çevirdiler

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir partinin ilçe başkanlığında kumar oynayanlar suçüstü yakalandı.

BALIKESİR 01.07.2021, 11:23
Balıkesir’de parti binasını kumarhaneye çevirdiler

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir partinin ilçe başkanlığında kumar oynayanlar suçüstü yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, “T. H. Partisi Karesi İlçe Başkanlığı” adı altında faaliyet gösteren 4 katlı parti binası içerisinde “kumar” oynatıldığını tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde 2. katta 5 şahıs ve 4. katta 12 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı. Masa üzerinde 3 bin 125 TL para, 21 deste iskambil oyun kağıdı, masa, yaz boz tahtası, güvenlik kamerası ve monitör gibi malzemelere el koydu.

Konu ile ilgili 6 şüpheli şahsa “kumar oynanması için yer temini” suçundan adlî işlem yapıldı. Kumar oynayan ve içeride bulunan toplam 26 şahsa ise toplam 64 bin 184 TL. para cezası kesildi. Kumar oynatılan 2 ve 4. katlar “ruhsatsız parti lokali faaliyeti” gösterdiğinden dolayı süresiz olarak mühürlenerek kapatıldı.
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