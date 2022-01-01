Son Dakika
Görme engelinin engel olmasına izin vermedi, Rukiye öğretmen engelleri aşarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi
Balıkesir’de pandemi sebebiyle yapılamayan cami buluşmaları başladı
Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 2 yıldır yapılamayan cami buluşmaları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığının yurt genelinde başlattığı cami buluşması Burhaniye de büyük ilgi görürken, katılan vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.
BALIKESİR 01.01.2022, 12:28
Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 2 yıldır yapılamayan cami buluşmaları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığının yurt genelinde başlattığı cami buluşması Burhaniye de büyük ilgi görürken, katılan vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.
Burhaniye merkez Kocacami’de sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar, hep birlikte namaz kılarken, dualar etti. İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, katılan vatandaşlara teşekkür ederken, buluşmaların her hafta tekrarlanacağını söyledi. Cami çıkışında da din görevlileri tarafından çorba ikramı yapıldı.