Balıkesir’de özel öğrencilerin eserleri göz kamaştırdı

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin geleneksel el sanatları sergisi büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanın da, 56 öğrencinin yıl boyu hazırladığı eserler göz kamaştırdı.

Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda eğitim gören 56 öğrencinin öğretmenleri Sevcan Tuzer, Nedret Karamanoğlu, Özlem Cankılıç, Fatih Gökyüzü ve Canan Açan öncülüğünde hazırladıkları eserler Cumhuriyet Meydanında görücüye çıktı. Açılışını Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni’nin yaptığı sergide geri dönüşüm ve doğal malzemelerden hazırlanan eserler yer aldı. Okulda 56 öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Müdür Mehmet Özkan, “Okulumuz özel eğitim öğrencilerine hizmet vermektedir. Özel eğitim öğrencilerimiz okulumuzda atölye çalışmaları yapmaktadırlar. Yaptıkları çalışmaları her yıl geleneksel olarak, yıl sonunda sergi olarak halkımızın beğenisine sunmaktayız. Okulumuzda 56 öğrenci bulunmakta olup atölye çalışmalarında bütün öğrencilerimiz görev almaktadır. Yılsonunda yaptığımız çalışmalarda bu yıl BİGEP dahilinde yaptığımız çalışmalar da var. Sergimizde, sıfır atık projesi dahilinde yapılan çalışmalarda yer buldu” dedi. Öğretmen Sevcan Tuzer de, ”2021-2022 eğitim ve öğretim yılı geleneksel el sanatları sergimizi gerçekleştirmiş bulunaktayız. Bir sene boyunca yapmış olduğumuz emekleri sergimizde gösterdik ve halkımız da yeterince ilgi gösterdi. Sağ olsunlar ürünlerimiz de çok çeşitli. Genellikle geri dönüşüme yönelik ürünler yapmış bulunmaktayız. Gazete kağıtlarını fazlaca değerlendirdik. Ayna çerçeveleri, peçeteler, sepetler, mumluklar ve tabaklar hazırladık. Ne ararsanız sergimizde bulabilirsiniz” diye konuştu. Öğrencilerden Emirhan Özdemir ise, “Ürünlerimizi sergilemek için buradayız. Desteklerinizi bekleriz” dedi.