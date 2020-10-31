Balıkesir’de otobanda trafik kazası 1 ölü

Balıkesir’de Bursa-İzmir otobanında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bayan hayatını kaybetti.

Olay Balıkesir’den geçen Bursa-İzmir Otobanının Savaştepe-Karacalar Mevkisi’nde meydana geldi. Bursa’dan İzmir yönüne giden 34 ZF 9466 plakalı özel aracın bayan sürücüsü F.A.V. aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, takla atarak bariyerlere çarparak durdu. Kaza haberini alan Karesi İtfaiyeye ait ekipler ile 112 Acil Kurtarma ekipleri araçtan F.A.V.’ın cansız bedenini çıkardılar. Trafik kazası ile ilgili soruşturmanın başladığı öğrenildi.