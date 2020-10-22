banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Faiz kararı öncesi dövizde son durum
Faiz kararı öncesi dövizde son durum
Ünlü oyuncu çocuklarına 10 TL'lik tişört aldı: 'Yedikleri helal giydikleri haram'
Ünlü oyuncu çocuklarına 10 TL'lik tişört aldı: 'Yedikleri helal giydikleri haram'
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Balıkesir’de okullar düzenli olarak dezenfekte ediliyor

PANDEMİ SÜRECİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÖNETEN BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET VE ACİL DURUM KOORDİNASYON MERKEZİ (BAKOM), YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLMESİYLE BİRLİKTE OKULLARDA DEZENFEKTE İŞLEMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

BALIKESİR 22.10.2020, 13:20
2
Balıkesir’de okullar düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Pandemi sürecini etkin bir şekilde yöneten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (BAKOM), yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte okullarda dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (BAKOM), pandemi sürecinin başından buyana temizlik ve dezenfekte işlemlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Halk sağlığını gözeterek; parklar, toplu taşıma alanları, sağlık kuruluşları ile kamu binalarında dezenfekte işlemlerini gerçekleştiren ekipler, yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte okullarda da detaylı bir şekilde dezenfektasyon işlemlerini gerçekleştirmeye başladı.

Yaklaşık 110 bin nokta dezenfekte edildi

350 personelle 7/24 aralıksız görev başında bulunan BAKOM, pandemi sürecinin başından bu yana il genelinde bulunan; ibadethane, okul-yurt, park, kamu kurumu, toplu taşıma, ambulans, resmi araçlar başta olmak üzere bu güne kadar 107 bin 887 noktada dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirerek dezenfekte işlemlerinde 6 milyon 549 bin 500 litre yüzey dezenfektanı kullandı.

Ayrıca; maske, eldiven, siperlik, tulum, gözlük, pülverizatör gibi kişisel koruyucu ve hijyen malzemesi de dağıtan BAKOM, bu güne kadar 5 milyon 530 bin 414 malzeme tedariki ve dağıtımı gerçekleştirdi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
21°
parçalı az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 22 Ekim 2020
İmsak 05:52
Güneş 07:16
Öğle 12:54
İkindi 15:51
Akşam 18:21
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3