Balıkesir’de okula gitmeyen 821 öğrenci eğitimle yeniden buluştu

Balıkesir genelinde ortaöğretime kayıt yaptırmayan 821 öğrenci "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesinin uygulanmasıyla birlikte okula döndü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesiyle ülke genelinde eğitim sistemine devam etmeyen yaklaşık 280 bin öğrenci takip edilerek eğitime dâhil edildi.

Proje dahilinde Balıkesir ve ilçelerinde komisyonlar oluşturularak herhangi bir eğitim öğretim kurumuna kaydı bulunmayan çocuklar evlerinde ziyaret edildi. Oluşturulan komisyonlar tarafından Lise çağında çocuğu olan velilere Ortaöğretim, Açık öğretim ve Mesleki Eğitim Merkezi seçenekleri konusunda bilgi verildi. Açık öğretim Lisesine, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM)’e ve en uygun Ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptırmaları konusunda çocuklar teşvik edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve okullara özveriyle sürdürdükleri çalışmalar için teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı; 19 Aralık 2022 tarihinde il genelinde ortaöğretime kayıt yaptırmayan bin 357 öğrencinin bulunduğunu "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesinin uygulanmasıyla birlikte 19 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 821 ortaöğretim öğrencinin okullaştırıldığını belirtti.

Müdür Tatlı, “Yönetici, öğretmen ve velilerimizle birlikte el birliği ve gönül birliğiyle tüm öğrencilerimize ulaşıp mart ayının sonunda ortaöğretim okullaşma oranını daha da artırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin tek tek adreslerine ulaşacağız, aileleri ile buluşacağız. Çocuklarımızın sorunlarını dinleyeceğiz ve onlar için en uygun çözümleri üreterek eğitim sistemimize dâhil edeceğiz. Türkiye yüzyılında ilimizde de hedefimiz okullarımızın tüm kademelerinde, tüm evlatlarımızın eğitime öğretime eriştiği bir eğitim sistemidir” ifadelerini kullandı.